Başkent'te tonlarca sahte temizlik ürünü ele geçirildi - Son Dakika

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Başkent'te tonlarca sahte temizlik ürünü ele geçirildi
6 saat önce
Ankara'da düzenlenen operasyonda sahte el dezenfektanı ve temizlik ürünleri ele geçilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:40 Kaynak: İHA
Ankara'da düzenlenen operasyonda sahte el dezenfektanı ve temizlik ürünleri ele geçilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dezenfektan ürünlerinin sahtelerini hazırlayarak piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7 ton 960 kilogram sahte temizlik malzemesi ve 1 ton 220 kilogram el dezenfektanına el koyarken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
(İHA)
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