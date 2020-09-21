Son Dakika: Başkent'te toplu taşıma araçlarında fiziksel mesafe uygulaması - Son Dakika

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınının artmasını önlemek amacıyla toplu taşımada yolcuların birbirlerine en az 1 metre mesafe bırakmasını sağlayacak zemin yapıştırmaları yerleştiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi , İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Başkent'te hizmet veren toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu sayısının sınırlandırılması ve yolcu kapasitesinin yeniden belirlenmesi üzerine harekete geçti. Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü (EGO), koronavirüs salgınının bulaşma riskini azaltmak amacıyla ek önlemler alırken, sosyal mesafenin korunmasını sağlamak için vatandaşların en az 1 metre kuralına uyması için EGO'ya ait toplu taşıma araçlarına zemin yapıştırmaları (sticker) yerleştirmeye başladı. Başkentlilerin günlük olarak kullandığı toplu taşıma araçlarına yerleştirilen zemin çıkartmaları sayesinde farkındalık oluşturularak, yolcuların sosyal mesafe kurallarına uymalarının sağlanması amaçlanıyor.'1547 OTOBÜSÜMÜZÜN TAMAMINA YAPIŞTIRMAYA BAŞLADIK'

Halk sağlığı için toplu taşıma araçlarında günlük olarak dezenfeksiyon çalışmalarının ayrıca devam ettiğini belirten EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, "Yeni kararla ayakta yolcu sayısının sınırlandırılması üzerine, ayakta yolculuk yapacak olan vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi koruyabilmesi amacıyla yaptırmış olduğumuz çıkartmaları (sticker) sosyal mesafeye uygun olacak şekilde aralıklarla otobüslerimizin tabanına yapıştırmaya başladık. EGO'ya bağlı bin 547 tane otobüsümüzün tamamına sosyal mesafeyi koruyacak şekilde stickerları yapıştırmaya başladık, çok kısa bir sürede de tamamlayacağız" dedi.