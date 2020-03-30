Başkent'te toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların sayısı yüzde 84 azaldı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında yoğun temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor.



Ankara'da EGO otobüsleri, ANKARAY ve Metro başta olmak üzere taksi ve dolmuşlar, istasyon ve duraklar günlük olarak dezenfekte ediliyor.



Teleferik hizmetini geçici olarak kaldıran, 65 yaş ve üstü vatandaşların serbest kart kullanımını da askıya aldıklarını açıklayan Başkan Yavaş'ın "EvdeKal" ve "Sosyal Mesafeni Koru" çağrılarını Başkentliler karşılıksız bırakmadı. Alınan önlemler ve yapılan uyarıların ardından kent genelinde vatandaşların daha az sokağa çıktığı gözlemlenirken, toplu taşıma araçlarını kullananların sayısında 2- 27 Mart tarihleri arasında yüzde 84 oranında azalma yaşandı.



Raylı Sistemler Daire Başkanlığı verilerine göre, 2-27 Mart tarihleri arasında ANKARAKART kullanımı EGO Otobüsleri, Teleferik, ANKARAY, Metro, ÖTA, ÖHA ve TCDD gibi toplu taşıma araçlarında günden güne azaldı. Başkent'te toplu taşıma araçlarını kullanan yolcu sayısı 2 Mart'ta 1 milyon 696 bin 595 iken, bu rakam 27 Mart'ta 271 bin 782'ye kadar düştü. - ANKARA