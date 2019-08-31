Son Dakika Haberleri: Başkent'te toplu taşımaya zam
Son Dakika Güncel Haber

Başkent'te toplu taşımaya zam

2 saat önce

ANKARA Büyükşehir Belediyesi Ego Genel Müdürlüğü, toplu taşıma ücretlerine zam yaptı.

Başkent'te toplu taşımaya zam, System.String[]

ANKARA Büyükşehir Belediyesi Ego Genel Müdürlüğü, toplu taşıma ücretlerine zam yaptı. Buna göre bir binişlik Ankarakart ücreti 3 lira 25 kuruş olurken, zam kararında artan maliyetlerin etkili olduğu bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te toplu taşıma ücretlerine zam yaptı. Ego Genel Müdürlüğü'nce bir binişlik Ankarakart ücreti 3,25 TL, bir binişlik 'Kullan At Bilet' 4 TL, kredi kartı ile biniş 4 TL olarak belirlendi. 75 dakikalık tam Ankarakart transfer ücreti ise Ego otobüsleri, Ankaray, Metro, Teleferik, Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ve Özel Halk Otobüslerinde (ÖHO) 1 lira 60 kuruş olurken, indirimli Ankarakart transfer ücreti 75 kuruş olarak belirlendi. 1,75 TL olan öğrenci indirim tarifesinde ise değişiklik yapılmadı. Ayrıca yeni uygulama ile öğrenciler önümüzdeki günlerde 200 binişlik, 60 TL ücreti olan Ego aylık abonman kartını kullanabilecek. 2 Eylül tarihinden itibaren yeni tarifelerin geçerli olacağı bildirildi.

MALİYET ARTIŞI ZAM GETİRDİ

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, toplu taşıma ücretlerine, maliyet artışı nedeniyle zam yapıldığı belirtildi. Özel toplu taşıma işleticilerinin de talebi doğrultusunda gelir ve gider hesaplamaları yapan Ego Genel Müdürlüğü'nün, UKOME kararı doğrultusunda tarife değişikliklerini gerçekleştirdiği kaydedildi. Açıklamada, yıl sonunu tahmini olarak 630 milyon lira zararla kapatması öngörülen Ego Genel Müdürlüğü'nün, makul bir ücret tarifesi için komisyon oluşturduğu, yapılan inceleme ve araştırma ile 2016-2019 yılları arasında doğalgaz fiyatlarında yüzde 129, elektrik fiyatlarında yüzde 30, akaryakıt fiyatlarında yüzde 44 artış, gider ve maliyet kalemlerindeki artış nedeniyle bütçe gelir gider farkında yaşanan artışın ise yüzde 283,54 olarak hesaplandığı bildirildi.


Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zam sonrası taksiciler taksimetrelerini güncellemek için uzun kuyruklar oluşturdu
E-spor fırtınası devam ediyor! Ayda 10 bin TL ile 20 bin TL kazanan var Taksim'de dolandırıcıya polis çelmesi Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 16:01:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te toplu taşımaya zam
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]