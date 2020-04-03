Başkent'te toplu taşıt araçlarına maskesiz binilmeyecek - Son Dakika

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Başkent'te toplu taşıt araçlarına maskesiz binilmeyecek
6 saat önce
Ankara'da tüm toplu taşıma araçlarında maskesiz yolcu alınmayacak.
Ankara'da tüm toplu taşıma araçlarında maskesiz yolcu alınmayacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün alınan karar neticesinde kentimizdeki tüm toplu taşıma araçlarında maskesiz yolcu alınmayacağını ve yarından itibaren ücretsiz maske dağıtımının başlayacağını bildirmek isterim. Bu zor günleri de sağlığımızı koruyarak atlatacak, 'BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:37 Kaynak: İHA
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