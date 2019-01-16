Son Dakika Haberleri: Başkent'te Trafik Kazaları: 3 Yaralı

Başkent'te Trafik Kazaları: 3 Yaralı

1 saat önce

Ankara'da etkili olan kar yağışı sonrası şehrin çeşitli yerlerinde trafik kazaları meydana geldi.

Başkent'te Trafik Kazaları: 3 Yaralı, System.String[]
Ankara'da etkili olan kar yağışı sonrası şehrin çeşitli yerlerinde trafik kazaları meydana geldi. Kazalarda 3 kişi yaralanırken araçlarda maddi hasar oluştu.

İlk kaza, saat 01.00 sularında Keçiören ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Fatih Caddesi üzerinden Kalaba istikametinde seyir halinde olan 19 FB 864 plakalı otomobil, Fatih Köprüsü üzerinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü Ahmet T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü ayağında çarparak yan devrildi. Kaza nedeniyle sürücü Ahmet T. ile yolcu Ebru I. Yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir diğer kaza da Ulus'ta meydana geldi. Çankırı Caddesi üzerinden Opera yönünde ilerleyen 06 BD 0858 plakalı EGO otobüsü Ulus Meydanı'na çıkan ışıklarda 06 T 5778 plakalı taksiye çarptı. Kazada yaralanan olmazken iki araçta da maddi hasar oluştu.

Çankaya ilçesi Ehlibeyt Mahallesi'nde yaşanan kazada ise bir kişi yaralandı. Çetin Emeç Bulvarı üzerinde Balgat yönünde ilerleyen Yusuf A.'nın kullandığı 34 SB 4711 plakalı otomobil karlı zeminde kayarak alt geçidin girişine çarptı. Hafif yaralanan sürücü Yusuf A. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:01 Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş: İlk İcraatımız Makam Araçlarını Azaltmak Kılıçdaroğlu'nun Levent Gök Gafı, Aday Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu

İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı! Çok Sayıda Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 08:05:12. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te Trafik Kazaları: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]