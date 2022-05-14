Başkent'te trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı - Son Dakika
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Başkent'te trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

14.05.2022 18:16
Başkent'te trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

Başkent'te trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.

Başkent'te trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayaş- Ankara Yolu Bulvarı Yenikent Sincan Belediyesi ek binacsı önünde meydana gelen kazada, sürücü İhsan B. sevk ve idaresindeki 06 CNJ 570 plakalı araç ile Ayaş istikametinden Ankara istikametine gitmek isteyen sürücü Ramazan M.'nin kullandığı araç ile çarpıştı. 06 CNJ 570 plakalı araç içerisinde bulunan Reyyan Büyüksoy (2), Mehmet Y. B. (16), Hayrünnisa B. ve Emine B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Reyyan Büyüksoy yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili polis inceleme başlattı.

Başkent'te trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı
Başkent'te trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı
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Yenikent, Tragger, Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'te trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı - Son Dakika
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