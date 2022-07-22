Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı

22.07.2022 09:53
Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, Kızılcahamam Orman İşletmesi'ne ait olan bir araç, seyir halindeki başka bir araçla çarpıştı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, Kızılcahamam Orman İşletmesi'ne ait olan bir araç, seyir halindeki başka bir araçla çarpıştı. Kazada can kaybı yaşanmazken 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara- İstanbul D 750 Karayolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Servet Şahin yönetimindeki Kızılcahamam Orman İşletmesi'ne ait olan 06 HCE 70 plakalı araç ile Merve Güleroğlu idaresindeki 06 HAM 01 plakalı araçla çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, çarpışma sonucu araçta sıkışan sürücü Servet Şahin itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

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Kızılcahamam'da yangın Kızılcahamam'da yangın Başkent'te sürücü kursu araçlarının hemzemin geçitten bariyer kapalı iken geçişleri 'pes' dedirtti Başkent'te sürücü kursu araçlarının hemzemin geçitten bariyer kapalı iken geçişleri 'pes' dedirtti
Kaynak: İHA

Servet Şahin, Kızılcahamam, Tragger, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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