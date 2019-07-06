Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kabin içerisinde sıkışan sürücü yaralandı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:45 Kaynak: İHA
'nın Çankaya
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kabin içerisinde sıkışan sürücü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi İhsan Doğramacı
Bulvarı'ndaki ÖSYM Başkanlığı önünde meydana geldi. İsmail T. yönetimindeki 06 GC 3969 plakalı araç, bulvar üzerinde bulunan ÖSYM Başkanlığı önünde refüje çarptı. Kazanın etkisiyle kabin içerisine sıkışan İsmail T.'yi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarırken sağlık ekipleri de ilk müdahalesini olay yerinde yaparak ambulans ile Bilkent Şehir Hastanesine sevk etti. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. - ANKARA
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