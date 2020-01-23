Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Başkent'te yola kontrolsüz çıkan yaya, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Başkent'te yola kontrolsüz çıkan yaya, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi'nde seyir eden araç, sağ şeritte normal şekilde seyreden servisin kapattığı yoldan kontrolsüz şekilde çıkan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın üzerinde takla atan ve kısa süre sürüklenen yaya ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Yaşanan kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Keçiören, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:51 Kaynak: İHA
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