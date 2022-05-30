İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi araçta sıkıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi araçta sıkıştı: 5 yaralı

30.05.2022 20:22

İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi araçta sıkıştı: 5 yaralı750 karayolunda meydana gelen kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi araçta sıkıştı: 5 yaralı

ANKARA Ankara Kızılcahamam D-750 karayolunda meydana gelen kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Ankara Kızılcahamam D-750 karayolunda meydana geldi. Ankara istikametinden Kızılcahamam istikametine ilerlemekte olan henüz ismi öğrenilemeyen 06 CNZ 263 plakalı otomobil sürücüsü, Çeltikçi kavşağında U dönüşü yapmakta olan 74 AA 630 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucunda savrulan 06 CNZ 263 plakalı otomobil içerisindeki 3 kişi hafif yaralandı. 74 AA 630 plakalı otomobil içerisinde bulunan şoför ve yolcu otomobil içerisinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 74 AA 630 plakalı araç içerisinde sıkışan yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleni yaparak bulundukları yerden çıkarıldı. Kaza yerine gelen ambulanslarla yaralılar Kızılcahamam Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi araçta sıkıştı: 5 yaralı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi araçta sıkıştı: 5 yaralı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi araçta sıkıştı: 5 yaralı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi araçta sıkıştı: 5 yaralı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi araçta sıkıştı: 5 yaralı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi araçta sıkıştı: 5 yaralı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi araçta sıkıştı: 5 yaralı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi araçta sıkıştı: 5 yaralı
İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi araçta sıkıştı: 5 yaralı

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Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı KIRIKKALE - İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı KIRIKKALE - İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi araçta sıkıştı: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi araçta sıkıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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