Son Dakika Haberleri: Başkent'te trafik kazası: 3 yaralı
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Başkent'te trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Başkent'te bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 çocuk yaralandı.

Başkent'te trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Başkent'te bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara - Ayaş Yolu Akçaören Mahallesi kavşağında 06 KZN 50 plakalı otomobil ile 06 HB 7557 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu 06 HB 7557 plakalı araçta bulunan 3 çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:46 Kaynak: İHA
Ankara, 3. Sayfa
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