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Başkent'te trafik kazası: 3 yaralı

35 dakika önce

Başkent'te trafik kazası: 3 yaralıANKARA - Başkent'te iki aracın çarpışması sonucu 3 çocuk yaralandı.

Başkent'te trafik kazası: 3 yaralı
ANKARA - Başkent'te iki aracın çarpışması sonucu 3 çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara - Ayaş Yolu Akçaören Mahallesi Kavşağı'nda 06 KZN 50 ile 06 HB 7557 plakalı araçlar çarpıştı. Kaza sonucu 06 HB 7557 plakalı araçta bulunan 3 çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Başkent'te trafik kazası: 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:36 Kaynak: İHA
Ankara, 3. Sayfa
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