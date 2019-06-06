Başkent'te trafik kazası: 3 yaralı
35 dakika önce
Başkent'te trafik kazası: 3 yaralıANKARA - Başkent'te iki aracın çarpışması sonucu 3 çocuk yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:36 Kaynak: İHA
Başkent'te trafik kazası: 3 yaralı
ANKARA - Başkent'te iki aracın çarpışması sonucu 3 çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara
- Ayaş
Yolu Akçaören
Mahallesi Kavşağı'nda 06 KZN 50 ile 06 HB 7557 plakalı araçlar çarpıştı. Kaza sonucu 06 HB 7557 plakalı araçta bulunan 3 çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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