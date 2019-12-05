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Başkent'te trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Başkent'te trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayaş Caddesi üzerinde 06 BPE 748 plakalı otobüs ile 06 HC 2036 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Otobüste bulunan yolcular ise olay yerine gelen başka bir araca alındı. Yaralılar Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

(İHA)

Ankara, Sincan, Ayaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:20 Kaynak: İHA
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