Başkent'te trafik kazası: 3 yaralı
6 saat önce
Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:20 Kaynak: İHA
Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ayaş Caddesi üzerinde 06 BPE 748 plakalı otobüs ile 06 HC 2036 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Otobüste bulunan yolcular ise olay yerine gelen başka bir araca alındı. Yaralılar Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
(İHA)
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