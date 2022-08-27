Başkent'te trafik kazası: 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Başkent'te trafik kazası: 4 kişi hayatını kaybetti

27.08.2022 12:42
Başkent'te trafik kazası: 4 kişi hayatını kaybetti

Başkent'te trafik kazası: 4 kişi hayatını kaybetti Başkette çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

Başkent'te çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çevre yolu üzeri Samsun yol ayrımında meydana gelen kazada tıra arkadan vuran otomobilin içinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Otomobilde bulunan Hatice Ayyıldız, Fatih Ayyıldız, Adile Aydınar, Mehmet Aydınar hayatını kaybetti. Yaralı olan Miraç Altay Ayyıldız ise ambulans ile hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te trafik kazası: 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkent'te trafik kazası: 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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