Alınan bilgiye göre, Çevre yolu üzeri Samsun yol ayrımında meydana gelen kazada tıra arkadan vuran otomobilin içinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Otomobilde bulunan Hatice Ayyıldız, Fatih Ayyıldız, Adile Aydınar, Mehmet Aydınar hayatını kaybetti. Yaralı olan Miraç Altay Ayyıldız ise ambulans ile hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İtfaiye, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Başkent'te trafik kazası: 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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