Başkentte trafik kazasından vefat eden genç toprağa verildi - Son Dakika

Başkentte trafik kazasından vefat eden genç toprağa verildi

Başkentte trafik kazasından vefat eden genç toprağa verildi Ankara'da 5 kişinin vefat ettiği kazada hayatını kaybeden Buğra Özcan toprağa verildi.

Başkentte trafik kazasından vefat eden genç toprağa verildi ANKARA - Ankara'da 5 kişinin vefat ettiği kazada hayatını kaybeden Buğra Özcan toprağa verildi. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde dün yaşanan trafik kazasında sürücünün direksiyon kaybetmesi üzerine karşı şerite geçen araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Buğra Özcan Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına gencin annesi Dilek Özcan, babası Birol Özcan ve arkadaşları katıldı. Edinilen bilgiye göre, Birol ve Dilek Özcan çiftinin 5 ay önce de büyük oğulları İshak Can Özcan'ı trafik kazasında kaybettikleri bildirildi.

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