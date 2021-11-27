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Başkent'te trafik levhasız yol kalmayacak - Son Dakika

Başkent'te trafik levhasız yol kalmayacak

27.11.2021 14:27

Başkent'te trafik levhasız yol kalmayacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in yollarını daha konforlu ve daha güvenilir hale getiren çalışmalarına devam ediyor.

Başkent'te trafik levhasız yol kalmayacak

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in yollarını daha konforlu ve daha güvenilir hale getiren çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü ekipleri, asfalt çalışması tamamlanan yol güzergahları başta olmak üzere ekonomik ömrünü tamamlayan mahallelerde can ve mal güvenliğini artırmak amacıyla trafik bilgi ve işaret levhalarını yeniliyor. Ekipler toplamda 32 bin standart trafik işaret levhası ile 45 bin kedi gözünün montajını gerçekleştirecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent trafiğini daha güvenli ve konforlu hale getirmek için merkez ve çevre ilçelerde trafik bilgi ve işaret levha yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü ekipleri, mahalle (köy) bağlantı yollarında ekonomik ömrünü tamamlayan 32 bin standart trafik işaret levhası ile 45 bin kedi gözünü yenilemeye başladı.

Mahalle bağlantı yolları artık daha güvenli ve konforlu

Merkez ve çevre ilçelerde bağlantı yolarında can ve mal güvenliğini önceleyerek önlemlerini artıran Büyükşehir Belediyesi, yıpranan trafik bilgi ve işaret levhalarını yenileyerek mahalle (köy) yollarını güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Asfaltı atılmış veya genişletme çalışmaları tamamlanmış ilçe mahalle bağlantı yollarında 32 bin standart trafik işaret levhalarını yerleştirmeye başlayan Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü ekipleri, görüş mesafesini artıran ve reflektör görevi gören CTP yol kenar dikmelerinin de (kedi gözü) montajını gerçekleştiriyor.

Bin kilometrelik yol ağı

Işığın doğru bir şekilde geri yansıtılmasını sağlayan trafik bilgi ve işaret levhaları özellikle gece görüşün düşük olduğu ve aydınlatma bulunmayan yollarda araç farı ile fark edilerek sürücüyü uyarırken, kaza oranlarını da minimum seviyeye düşürüyor.

Mücavir alanlar içerisindeki çalışmalar tamamlandığında yaklaşık bin kilometrelik alanda 45 bin adet CTP kedi gözünü Başkent yollarıyla buluşturacak olan Büyükşehir Belediyesi, ekonomik ömrünü tamamlayan tehlike uyarı ve trafik tanzim işaretlerini yenileriyle değiştirerek standartlara uygun hale getirmiş olacak.

Başkent'te trafik levhasız yol kalmayacak
Başkent'te trafik levhasız yol kalmayacak
Başkent'te trafik levhasız yol kalmayacak
Başkent'te trafik levhasız yol kalmayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkent'te trafik levhasız yol kalmayacak - Son Dakika


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