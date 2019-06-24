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Başkent'te trafik magandaları meşale yaktı

19 dakika önce

Başkent'te trafik magandaları meşale yaktıANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde trafik magandaları otomobilleri ile ilerlerken meşale yakarak trafiğin seyrini tehlikeye attı.

Başkent'te trafik magandaları meşale yaktı
ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde trafik magandaları otomobilleri ile ilerlerken meşale yakarak trafiğin seyrini tehlikeye attı.
Ankara'nın Mamak ilçesi Natoyolu Caddesi üzerinde Abidinpaşa istikametinde ilerleyen sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 48 E 3515 plakalı otomobil içerisinden meşaleler yakıldı. Trafik magandalarının otomobilin camından sarkıttıkları meşalelerden çıkan yoğun ışık ve kıvılcımlar, hem sürücü ve yolcuları hem de trafikte ilerleyen diğer araçları tehlikeye soktu.
Başkent'te trafik magandaları meşale yaktı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:20 Kaynak: İHA
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