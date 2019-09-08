Son Dakika Haberleri: Başkent'te trafoya giren kablo hırsızı ölümden döndü
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Başkent'te trafoya giren kablo hırsızı ölümden döndü

6 dakika önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde içerisinde bakır tellerin olduğu kabloları çalmak için elektrik trafosuna giren hırsız, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Başkent'te trafoya giren kablo hırsızı ölümden döndü, System.String[]

Ankara'nın Altındağ ilçesinde içerisinde bakır tellerin olduğu kabloları çalmak için elektrik trafosuna giren hırsız, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.


Olay, saat 02.30 sularında Ankara'nın Altındağ ilçesi Altınpark Mahallesi Fatin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sokakta bulunan bir elektrik trafosuna girerek içerisinde bakır tellerin olduğu kabloları çalmaya çalışan Murat O., elektrik akımına kapıldı. Bir anda yüksek voltaj gerilim akımına kapılan şüpheli, trafonun içerisinde yerde hareketsiz kaldı.


Elektrik arıza ekibi buldu


Trafoda meydana gelen küçük çaplı patlamanın ardından mahallede elektrikler kesilirken durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine trafoyu kontrol etmek üzere olay yerine gelen elektrik arıza ekibi, Murat O.'yu trafonun içerisinde hareketsiz yatarken buldu. Arıza ekibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Öldüğünden şüphelenilen Murat O.'nun, sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından ağır yaralı olduğu belirlenirken, bulunduğu yerden çıkarılan Murat O., ambulans ile hastaneye sevk edildi.


Dakikalarca trafo içerisinde yaralı halde kalan şüphelinin bulunduğu yerde inceleme yapan polis ekipleri, bir poşet içerisinde tornavida, makas ve çeşitli hırsızlık için kullanılabilen kesici, delici aletler buldu. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Altındağ, Ankara, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:53 Kaynak: İHA
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