Son Dakika Haberleri: Başkent'te Traktör Şarampole Uçtu: 1 Ölü

Başkent'te Traktör Şarampole Uçtu: 1 Ölü

1 saat önce

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kontrolden çıkan traktör şarampole yuvarlandı.

Başkent'te Traktör Şarampole Uçtu: 1 Ölü, System.String[]
Ankara'nın Polatlı ilçesinde kontrolden çıkan traktör şarampole yuvarlandı. Şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısında Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı İğciler Mahallesi'nde meydana geldi. Arkasında pulluk takılı olan traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, henüz kimliği belirlenemeyen erkek sürücü, traktörün altında kalarak can verdi. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre traktör sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Traktörün altında kalan sürücünün cansız bedeni, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Polatlı itfaiye erlerinin çalışması sonucu traktörün altından vinç yardımı ile çıkarılabildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 04:11 Kaynak: İHA
Polatlı, Ankara, 3. Sayfa
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