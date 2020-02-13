Başkent'te tuzlama aracı devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Başkent'te buz tutan yolları tuzlayan Çankaya Belediyesine ait tuzlama aracı, yokuş aşağı inerken devrildi. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı



Olay, Çankaya ilçesi Lizbon Caddesi 1662. Sokak'ta meydana geldi. Başkent'te etkili olan yoğun kar yağışı gece yerini buzlanmaya bıraktı. Sabah saatlerinde vatandaşların kolay ulaşımını sağlamak için cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yapan Çankaya Belediyesine ait 06 DP 2802 plakalı tuzlama aracı, yokuş aşağı inerken devrildi. Kazada sürücü Ö.T. hafif yaralandı. Hacettepe Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tuzlama aracı ise olay yerine gelen çekici yardımı ile kaldırıldı. - ANKARA