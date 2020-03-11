Başkent'te ulaşımda koronavirüs önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Genel Başkent'te ulaşımda koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Başkent'te ulaşımda koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Başkent'te ulaşımda koronavirüs önlemleri Ankara'da korona virüs riskine karşı raylı sistemlerde dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor Ankara'da korona virüs riskine karşı raylı sistemlerde dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor.

Başkent'te ulaşımda koronavirüs önlemleri

Ankara'da korona virüs riskine karşı raylı sistemlerde dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor

ANKARA - Ankara'da korona virüs riskine karşı raylı sistemlerde dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, her gün on binlerce yolcunun seyahat ettiği raylı sistemlerde korona virüs riskine karşı dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, "Korona virüs gündeme geldiği günden itibaren dezenfeksiyon işlemlerini hassasiyetle yürüttük" ifadelerini kullandı.

Kuru buhar şeklinde yapılan dezenfektasyon çalışması hakkında bilgi veren Aslan, "Bugün burada yaptığımız farklı bir uygulama. Yeni bir yöntem. Kuru buhar şeklinde bir uygulama. Bu uygulamanın daha uzun süreli bakteri ve virüsleri öldürdüğü söylenmişti. Bu uygulamayı swap aldık. Mikrop ve bakteri yoğunluğunu ölçtük. Uygulamadan sonra bunu tekrar ölçüyoruz. Buna aralıkla devam edeceğiz. Eğer bu yöntemin çok etkili bir yöntem olduğunu kesinleştirirsek bütün vagonlarımızda, otobüs işletmelerimizde bu yöntemi kullanmaya devam edeceğiz. Zaten metro ve otobüs işletmelerimizde dezenfektasyonu iki katına çıkartmıştık" şeklinde konuştu.

"Yöntemin 1 ay, 2 ay, hatta 6 ay koruyabileceği söyleniyor"

Uygulamanın etkili olması durumunda uzun bir süre kullanılacağını belirten Aslan, "Kullanım yoğunluğuna bağlı olabilir ama bu yöntemin 1 ay, 2 ay, hatta 6 ay koruyabileceği söyleniyor. Bu uygulamayı tabii ki de ölçümler yapmak ve neticelere göre hareket etmek gerekir. Etkili olduğu görülürse bu yöntemi sadece korona virüse bağlı olarak değil, uzun süre temizlik ve dezenfeksiyon amaçlı kullanabiliriz" dedi.

Başkent'te ulaşımda koronavirüs önlemleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İhlas Haber Ajansı, Ankara, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de virüs, Kapalıçarşı esnafında görüldü iddiaları yalanlandı: Tatile gittiler
Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:07:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkent'te ulaşımda koronavirüs önlemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]