Son Dakika Haberleri: Başkent'te Üreticiden Tüketiciye Ucuz Sebze

Başkent'te Üreticiden Tüketiciye Ucuz Sebze

37 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda vatandaşlara uygun fiyatta sebze satışı için harekete geçti.

Başkent'te Üreticiden Tüketiciye Ucuz Sebze, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda vatandaşlara uygun fiyatta sebze satışı için harekete geçti. Başkent'te ilk etapta 15 noktaya kurulacak olan Halk Sebze Tanzim Satış Çadırları, 11 Şubat Pazartesi gününden itibaren ürün satışlarına başlayacak.

Merkez ve çevre ilçelere kurulacak satış noktaları, haftanın yedi günü açık olacak. Nakit ve kredi kartıyla satış imkanı sağlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, hiç kar etmeden üreticiden tüketiciye sebze satışı gerçekleştirecek. Antalya, İzmir, Mersin, Ankara ve Kütahya'daki Tarım Bakanlığı Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticiden tüketiciye doğrudan şu noktalarda satış yapılacak:

"Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı, Kurtuluş Parkı, Ulus metro çıkışı, Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Kuyubaşı metro çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camii önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısı."

Tanzim satış noktalarının dışında merkez ve çevre ilçelerde çeşitli noktalarda tır ve otobüslerle de mobil satış hizmeti verilecek.

Komisyoncular aradan çıkarılacak, fiyatlar düşecek

Domates, salatalık, patates, soğan, biber, patlıcan ve kabak gibi yüksek fiyatlı ürünler komisyoncuların aradan çıkarılmasıyla Büyükşehir Belediyesi Halk Sebze Tanzim Satış noktalarında düşük fiyattan satışa sunulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, enflasyonla mücadele kapsamında vatandaşa destek olmayı amaçladıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin almış olduğu karar doğrultusunda piyasadaki bazı reel olmayan artışların önüne geçmek ve enflasyonla topyekün mücadele etmek amacıyla üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Başkent'te 15 satış noktasının en kısa sürede 30 noktaya çıkarılacağını belirten Tuzcuoğlu, "Özellikle bazı piyasa simsarlarının istismar ettiği ürünleri vatandaşlarımıza daha ucuz fiyatta ulaştırmış olacağız" dedi.

Halk Sebze Tanzim Satış noktalarında kota uygulanacağını söyleyen Tuzcuoğlu, "Suistimallerin önünü kesmek amacıyla kota uygulayacağız. Asıl amaç vatandaşların daha uygun fiyata ürün almasını sağlayarak ihtiyaçlarını karşılamak" açıklamasını yaptı.

Soğuk hava depolarında muhafaza edilecek olan ürünler, taze şekilde ve yeterli stokla tüketiciye ulaştırılacak. Abdi İpekçi Parkı'nda kurulan ilk halk sebze çadırını inceleyen Başkentliler, uygulamadan memnun olduklarını dile getirdiler. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:54 Kaynak: İHA

Ankara, Güncel
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