Başkent'te ürküten görüntü: Polatlı'da toz fırtınası etkili oluyor - Son Dakika

Başkent'te ürküten görüntü: Polatlı'da toz fırtınası etkili oluyor

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen toz fırtınası, gökyüzün karanlığa bürüdü.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde toz fırtınası meydana geldi. Fırtına nedeniyle gökyüzü karanlığa büründü. Toz bulutu nedeniyle zifiri karanlıkta kalan Polatlı'nın bazı yerlerinde elektrik ve telefon hatlarının kesildiği öğrenildi. Öte yandan ev ve araçların toz içinde kaldığı, sert rüzgarların estiği görüldü.