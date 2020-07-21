Başkent'te uyuşturucu denetimi - Son Dakika

Başkent'te uyuşturucu denetimi

Ankara'da 300 polis ve dedektör köpekler ile uyuşturucu denetimi gerçekleştirildi.

Başkent'te uyuşturucu denetimi, System.String[]

Ankara'da 300 polis ve dedektör köpekler ile uyuşturucu denetimi gerçekleştirildi.


Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yunus Ekipleri ve Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 300 polisin katılımıyla Altındağ ilçesinde narkotik denetimi uygulaması gerçekleştirildi. Altındağ ilçesinde yer alan 3 mahalle ve 7 sokakta yapılan uygulamada ticari taksiler ve hususi araçlar hassas burunlu dedektör köpekler ile didik didik arandı. Araçtan indirilen şahıslara alkol ölçümü ve kimlik kontrolü yapıldı. Ayrıca metruk binalar ve şüpheli bulunan yerlerde de bu kapsamda aramalar gerçekleştirildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 09:41 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te uyuşturucu denetimi - Son Dakika
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