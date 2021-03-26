Başkent'te uyuşturucu operasyonları: 21 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Başkent'te uyuşturucu operasyonları: 21 gram uyuşturucu ele geçirildi

26.03.2021 15:40
Başkent'te uyuşturucu operasyonları: 21 gram uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Ankara'da uyuşturucu ticaretini ve imalatını önlemeye yönelik düzenlenen 4 farklı operasyonda toplamda 21 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, aranması olan bir kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da uyuşturucu ticaretini ve imalatını önlemeye yönelik düzenlenen 4 farklı operasyonda toplamda 21 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, aranması olan bir kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imalatını ve ticaretini önlemeye yönelik 4 farklı operasyon kapsamında; Altındağ Karacaören Mahallesi'nde şüpheli gördükleri E.Ç. isimli şahsa ait bir aracı durduran ekipler, şahsın üst aramasında ve aracında 3 gram metamfetamin ele geçirdi. Bir diğer operasyonda ise uyuşturucu imalatı yapan bir şahsın İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu getireceğini öğrenen ekipler, şüpheli şahsın bulunduğu otobüsü Kahramankazan'da durdurdu. Şahsın yapılan üst aramasında bulunan 3 gr bonzaiye ekipler tarafından el konuldu.

Başka bir operasyonda da Nallıhan Tekke Mahallesi'nde park halinde duran bir araçtan şüphelenen ekipler araçta ve O.Ş. ile İ.S. isimli şüphelilerin üst aramalarında 10 gram esrar ile uyuşturucu kullanımında kullanılan aparatı ele geçirdi. Etimesgut ilçesinde yapılan yol kontrollerinde ise şüphe üzerine durdurulan bir araçta aranması olan O.A. isimli şahıs yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında bulunan 5 gr "selvia" isimli uyuşturucu maddeye el konuldu. Operasyonlarda üzerinde uyuşturucu madde bulunan tüm şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Başkent'te uyuşturucu operasyonları: 21 gram uyuşturucu ele geçirildi

Ankara Valiliği, Uyuşturucu, Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te uyuşturucu operasyonları: 21 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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