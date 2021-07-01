Başkent'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Ankara polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Altındağ ilçesinde uygulama gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 9 bin 150 adet ecstasy, 1 kilo 500 gram esrar, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 305 Türk Lirası ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA