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Başkent'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Başkent'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

16.02.2022 13:54
Başkent'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 226 kutu sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 226 kutu sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keçiören ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonda bin 226 kutu sentetik ecza maddesi ele geçirdi. Kutularda toplam 68 bin 656 adet hap olduğu öğrenilirken, yakalanan 6 şüpheli ise gözaltına alındı. - ANKARA

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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