Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 384 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 384 gözaltı

11.04.2022 16:22

Ankara'da son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 384 kişiden 52'si tutuklandı.

Ankara'da son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 384 kişiden 52'si tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 384 şahıstan 52'si tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 5 kilogram skunk, 2.9 kilogram esrar, 650 gram eroin, 240 gram bonzai, 400 gram metamfetamin ve 3 bin 600 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiği öğrenildi.

(Oğuzhan Halil Özbek - Ali Nargüner/ İHA)

Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 384 gözaltı

YORUMLAR
500
KEŞAN'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYONDA 11 TUTUKLAMA KEŞAN'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYONDA 11 TUTUKLAMA Son dakika: Uyuşturucu tacirlerine ilkbahar operasyonu: 9 gözaltı Son dakika: Uyuşturucu tacirlerine ilkbahar operasyonu: 9 gözaltı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 384 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
16:45 Kızını öldürüp idama mahkum edilen 14 çocuklu anne için kampanya!
16:39 Fenerbahçe'de top koşturan Crespo'yu izlemeye gelen dev kulüpten rekor teklif!
16:36 Takım elbiseli hırsız, 6 bin liralık bisiklet çaldı
16:32 Bakan Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı
16:13 Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere çağrı: Genel af çıkaralım
16:04 İstanbul Emniyet'i "Zeytinburnu Kasabı" adlı hesap sahibinin 2 ay önce tutuklandığını açıkladı
15:51 David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar
15:47 Yakılarak öldürülmüştü! Pınar Gültekin davasında yine karar çıkmadı! Anne fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
15:47 Herkes Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını merak ediyor, İmamoğlu'na yine soruldu! Cevap: Seçim takvimi geldiğinde konuşuruz
15:42 Kar yağışı Nisan ayında da etkili olacak! Meteoroloji yağış beklenen illeri tek tek açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 16:56:38. #1.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 384 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement