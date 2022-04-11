Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 384 gözaltı - Son Dakika

Çevirmeye giren genç, polisin kim olduğunu görünce şaşırdı

Ankara'da son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 384 kişiden 52'si tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 384 şahıstan 52'si tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 5 kilogram skunk, 2.9 kilogram esrar, 650 gram eroin, 240 gram bonzai, 400 gram metamfetamin ve 3 bin 600 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiği öğrenildi.

(Oğuzhan Halil Özbek - Ali Nargüner/ İHA)