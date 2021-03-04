Başkent'te uyuşturucu tacirinin zulasından 31 kilo eroin çıktı - Son Dakika

Başkent'te uyuşturucu tacirinin zulasından 31 kilo eroin çıktı

04.03.2021 16:04
Başkent'te uyuşturucu tacirinin zulasından 31 kilo eroin çıktı, System.String[]

Ankara'da 150 gram eroinle yakalanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahsın peşini bırakmayan narkotik polisi, zanlının başka bir eve gizlediği 31 kilogram eroini ele geçirdi.

Ankara'da 150 gram eroinle yakalanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahsın peşini bırakmayan narkotik polisi, zanlının başka bir eve gizlediği 31 kilogram eroini ele geçirdi.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, M.A.'yı üzerinde 150 gram eroinle yakaladı. Mahkemeye çıkarılan M.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Zanlıyı başka yerlerde uyuşturucu madde bulundurabileceği ihtimali üzerine tekrar takibe alan narkotik ekipleri, M.A.'nın Gültepe Mahallesi'ndeki bir binaya girdiği sırada operasyon düzenledi. Operasyonda M.A. ile zulacı olduğu tespit edilen A.A isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin polis ekipleri geldiği esnada yakalanmamak için evin camından uyuşturucu maddeleri attığı belirlendi. Bina bahçesine atılan poşetlerdeki uyuşturucu narkotik ekipleri tarafından toplandı. Ekipler, toplamda 31 kilo 200 gram eroin, 315 gram extacy ve bir adet hassas terazi ele geçirdi.

Zanlılar ifadelerinde, uyuşturucuları H.A. ile V.A. isimli karı kocadan tedarik ettiklerini itiraf etti. Adresleri belirlenen H.A. ile V.A. da düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Uyuşturucu, Narkotik, Ankara, Eroin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te uyuşturucu tacirinin zulasından 31 kilo eroin çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sumudica ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor Okan Buruk'a teklif götürecek Hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan'dan umut verici haber Aksaray'da pazar günü istisnalar ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak! Bakkallar bile kapanacak Son Dakika: Kara propaganda çalışmaları yanlarına kar kalmayacak! Savcılık 'Stop Erdoğan' ilanları için harekete geçti Apartmanın dördüncü katından düşen 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor 3 ilin ortasında bulunan köyde vatandaşlar telefonun çekmesi için 1 kilometre yürüyor Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın istifasıyla ilgili ilk yorum: Kendisine başarılar diliyorum
Çin'in anal sürüntüyle korona testini, ülkeye gelen yabancılara zorunlu kılacağı öne sürüldü Çin'in anal sürüntüyle korona testini, ülkeye gelen yabancılara zorunlu kılacağı öne sürüldü         
15:52
Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti         
15:25
Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu         
15:05
İstanbul'da 65 yaş üzeri ve 20 yaş altına uygulanan toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı İstanbul'da 65 yaş üzeri ve 20 yaş altına uygulanan toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı         
14:54
Göztepe maçı sonrası Ülker Stadı'nın zemini tamamen düzeldi Göztepe maçı sonrası Ülker Stadı'nın zemini tamamen düzeldi         
14:49
Eski eşinin evine giden şahıs, kadının arkadaşı tarafından vuruldu Eski eşinin evine giden şahıs, kadının arkadaşı tarafından vuruldu         
13:56
Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde         
13:22
81 ile gönderilen yazı ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda normal düzene geçiliyor 81 ile gönderilen yazı ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda normal düzene geçiliyor         
13:11
Yeni evli çift, içi altın dolu çantayı gölet kenarındaki kamelyada unuttu Yeni evli çift, içi altın dolu çantayı gölet kenarındaki kamelyada unuttu         
12:24
Trabzon'da cenazeye katılan 100 kişiden 40'ının Covid- 19 testi pozitif çıktı Trabzon'da cenazeye katılan 100 kişiden 40'ının Covid- 19 testi pozitif çıktı         
12:07
Yasakların kalktığı Van'da vaka sayısı artan 4 mahallede eğitime 10 gün ara Yasakların kalktığı Van'da vaka sayısı artan 4 mahallede eğitime 10 gün ara         
11:55
2 kardeşini öldüren zanlı yakalandı, acılı babanın feryatları yürek dağladı 2 kardeşini öldüren zanlı yakalandı, acılı babanın feryatları yürek dağladı         
11:51
Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler         
11:35
Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu? Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap         
10:16
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor         
10:10
Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor         
08:05
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fuhuş rezaletinde, gözaltına alınan evli çift tutuklandı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fuhuş rezaletinde, gözaltına alınan evli çift tutuklandı         
23:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2021 16:12:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkent'te uyuşturucu tacirinin zulasından 31 kilo eroin çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei