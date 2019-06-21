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Başkent'te üzerine ağaç devrilen vatandaş yaralandı

11 dakika önce

Ankara Kızılay'da bir ağacın dalı üzerindeki yüküne dayanamayarak kırıldı.

Ankara Kızılay'da bir ağacın dalı üzerindeki yüküne dayanamayarak kırıldı. O esnada yoldan geçen 1 kişi, dalların altında kalarak yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Başkent'in en işlek caddelerinden olan Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı üzerinde yaşandı. Bulvar üzerinde yıllardan beri ayakta duran ağaç, artık yüküne dayanamayarak dalından kırıldı. O esnada yoldan geçen bir vatandaş, kırılan dalın altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar yaralının yardımına koşarken, sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Yaralanan vatandaş sağlık görevlilerince Bilkent Hastanesi Acil Tıp Servisine kaldırıldı. Trafiğin yavaşlamasına sebep olan ağaç, Çankaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. O anlar ise çevredeki dükkanların güvenlik kameralarına yansıdı.
(İrfan Çalışkan - Fatih Erdoğan/İHA)
Başkent'te üzerine ağaç devrilen vatandaş yaralandı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:05 Kaynak: İHA
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