Son Dakika Haberleri: Başkent'te ve tüm Türkiye'de 90 bin camide selalar okundu
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Başkent'te ve tüm Türkiye'de 90 bin camide selalar okundu

2 saat önce

15 Temmuz hain darbe girişiminde okunan selalar, darbe girişiminin yıl dönümünde Ankara dahil tüm Türkiye'de 90 bin camide gece yarısında tekrar okundu.

Başkent'te ve tüm Türkiye'de 90 bin camide selalar okundu, System.String[]
15 Temmuz hain darbe girişiminde okunan selalar, darbe girişiminin yıl dönümünde Ankara dahil tüm Türkiye'de 90 bin camide gece yarısında tekrar okundu.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, 90 bin camide gece yarısında selalar okundu. Darbe girişiminin olduğu gece manevi açıdan okunan selalar tekrar aynı gün gece yarısı camilerde okundu. Ülke genelindeki çoğu caminin, sabah namazına kadar açık tutulacağı belirtildi. - ANKARA
Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:17 Kaynak: İHA
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