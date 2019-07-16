Başkent'te ve tüm Türkiye'de 90 bin camide selalar okundu
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Başkent'te ve tüm Türkiye'de 90 bin camide selalar okunduANKARA - 15 Temmuz hain darbe girişiminde okunan selalar, darbe girişiminin yıl dönümünde Ankara dahil tüm Türkiye'de 90 bin camide gece yarısında tekrar okundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:08 Kaynak: İHA
Başkent'te ve tüm Türkiye
'de 90 bin camide selalar okundu
ANKARA - 15 Temmuz hain darbe girişiminde okunan selalar, darbe girişiminin yıl dönümünde Ankara
dahil tüm Türkiye'de 90 bin camide gece yarısında tekrar okundu.
15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, 90 bin camide gece yarısında selalar okundu. Darbe girişiminin olduğu gece manevi güç amaçlı okunan selalar tekrar aynı gün gece yarısı camilerde okundu. Ülke genelindeki çoğu caminin, sabah namazına kadar açık tutulacağı belirtildi.
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