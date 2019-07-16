Son Dakika Haberleri: Başkent'te ve tüm Türkiye'de 90 bin camide selalar okundu
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Başkent'te ve tüm Türkiye'de 90 bin camide selalar okundu

1 saat önce

Başkent'te ve tüm Türkiye'de 90 bin camide selalar okunduANKARA - 15 Temmuz hain darbe girişiminde okunan selalar, darbe girişiminin yıl dönümünde Ankara dahil tüm Türkiye'de 90 bin camide gece yarısında tekrar okundu.

Başkent'te ve tüm Türkiye'de 90 bin camide selalar okundu
ANKARA - 15 Temmuz hain darbe girişiminde okunan selalar, darbe girişiminin yıl dönümünde Ankara dahil tüm Türkiye'de 90 bin camide gece yarısında tekrar okundu.
15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, 90 bin camide gece yarısında selalar okundu. Darbe girişiminin olduğu gece manevi güç amaçlı okunan selalar tekrar aynı gün gece yarısı camilerde okundu. Ülke genelindeki çoğu caminin, sabah namazına kadar açık tutulacağı belirtildi.
Başkent'te ve tüm Türkiye'de 90 bin camide selalar okundu
Türkiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:08 Kaynak: İHA
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