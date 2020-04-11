Başkent'te 'Vefa Sosyal Destek Grupları' vatandaşların ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika

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Başkent'te 'Vefa Sosyal Destek Grupları' vatandaşların ihtiyacını karşılıyor
6 saat önce
Başkent'te 'Vefa Sosyal Destek Grupları' vatandaşların ihtiyacını karşılıyor Ankara'da 'Vefa Sosyal Destek Grupları' sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşların ekmek ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor.
Başkent'te 'Vefa Sosyal Destek Grupları' vatandaşların ihtiyacını karşılıyor
ANKARA - Ankara'da 'Vefa Sosyal Destek Grupları' sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşların ekmek ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından Zonguldak dahil 30 büyükşehirde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Ankara'da Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşların ihtiyacını gidermeye devam etti.
Ankara Valiliğinden yapılan paylaşımda, "Vefa Sosyal Destek Gruplarımızın Ankara il genelinde 10 Nisan saat 24: 00 12 Nisan saat 24: 00 saatleri arasında ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlarımızın ekmek ve diğer ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:05 Kaynak: İHA
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