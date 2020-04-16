Başkent'te vidanjör 6 otomobili biçti - Son Dakika

Ankara'da bir vidanjör, park halindeki 6 araca çarptı.



Olay, Gazi Mahallesi Tanaçam Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kanalizasyon hattını açmak için olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ'ye ait vidanjör sürücüsü araçtan indikten sonra vidanjör birden hareket etmeye başladı. Vidanjör, park halindeki 6 araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, büyük çapta maddi hasar medyana geldi. Kaza yerine gelen trafik polisleri tutanak tuttu. Hasar gören araçlar ve kazaya karışan vidanjör olay yerinden kaldırılırken, sokak bir süre trafiğe kapatıldı.



Aracı kazada hasar gören Mehmet Gökdaim, "Sokakta ASKİ'nin çalışması vardı. Vidanjör şoförü aşağı indi, aracın arkasına geçip kanalizasyonu kontrol ederken araba birden kendi kendi hareket etti. Şoför vidanjöre binmeye çalıştı ama sol tarafta araçlar olduğu için binemedi. Vidanjör ise sol tarafta bulunan araçları ezerek elektrik direği ve duvara çarparak durabildi" dedi.



Gazete almak için dışarı çıkan görgü tanıklarından Alparslan Gürsoy, "Dönüşte baktım ortalık karışmış. Belediyenin vidanjörü vardı sokakta, önce görünce şaşırdım. Şoförün anlatmasına göre kanalizasyonu açmak için uğraşırken araç kendiliğinden hareket etmiş. Orada park eden araçlar vardı, onlara çarpa çarpa gitmiş. Şoför araca atlayıp kontrol etmeye çalışmış, kontrol edebildiği kadar etmiş en sonunda duvara çarpıp durmuş" diye konuştu. - ANKARA