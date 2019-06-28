Son Dakika Haberleri: Başkent'te 'vinçli' çete çökertildi
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Başkent'te 'vinçli' çete çökertildi

1 saat önce

Ankara'da yurt dışında iş vaadiyle kandırıp onlarca kişiyi dolandıran vinç operatörü ve 2 kişi yakalandı.

Başkent'te 'vinçli' çete çökertildi, System.String[]
Ankara'da yurt dışında iş vaadiyle kandırıp onlarca kişiyi dolandıran vinç operatörü ve 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Dolandırıcılık ekipleri, vinç operatörü M.A.'nın Dubai, Kuveyt, İsviçre, İtalya gibi ülkelere inşaat işçisi, aşçı, temizlikçi olarak götürmek üzere bir internet sitesinde ilanlar vermek suretiyle vatandaşları dolandırdığını tespit etti. Ekipler, şüphelinin mağdurlardan CV istediğini ve onları +32 ve +850'li numaralardan arayarak komisyon ile masraf adı altında para talep ettiğini belirledi. Şüphelinin mağdurlardan temin ettiği paraları ailenin diğer üyelerinin hesabına aktardığı ve aynı gün ATM'den çektiği, daha sonra ise parayı gönderenlerin kendisine ulaşamadığı, bu şekilde onlarca kişiyi dolandırdığı anlaşıldı. Yurt dışına gideceklerine inanan mağdurların çalıştıkları iş yerlerinden istifa ettikleri ve yüklü miktarlarda paralar ödediği öğrenildi.

Paralarla vinç aldılar

Şebeke üyesi 3 şahsın dolandırıcılık olaylarını ailecek gerçekleştirdikleri ve mağdurlardan elde ettikleri paralarla çok sayıda vinç aldıkları, bu vinçleri kiralayarak büyük kazançlar elde ettikleri de belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü onlarca müştekinin olduğu soruşturmada Ankara Asayiş Dolandırıcılık ekipleri, 3 şebeke üyesini başarılı bir operasyonla kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:01 Kaynak: İHA
Ankara, 3. Sayfa
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