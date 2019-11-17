Başkent'te virajı alamayan otomobil boş araziye uçtu: 4 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde virajı alamayarak boş araziye uçan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nın bağlandığı 2629. Cadde'de meydana geldi. Satılmış C. kontrolündeki 06 BEB 754 plakalı otomobil, Bilkent yönünden Konutkent istikametine seyrederken Dumlupınar Bulvarı üzerindeki yol çalışması nedeniyle bölünen 2629. Cadde üzerinde virajı alamayarak boş araziye uçtu. Kazanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan sürücü Satılmış C. ile birlikte 3 yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Bilkent Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.