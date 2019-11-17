Son Dakika Haberleri: Başkent'te virajı alamayan otomobil boş araziye uçtu: 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te virajı alamayan otomobil boş araziye uçtu: 4 yaralı - Son Dakika

Başkent'te virajı alamayan otomobil boş araziye uçtu: 4 yaralı

6 saat önce

Başkent'te virajı alamayan otomobil boş araziye uçtu: 4 yaralıANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde virajı alamayarak boş araziye uçan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Başkent'te virajı alamayan otomobil boş araziye uçtu: 4 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde virajı alamayarak boş araziye uçan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nın bağlandığı 2629. Cadde'de meydana geldi. Satılmış C. kontrolündeki 06 BEB 754 plakalı otomobil, Bilkent yönünden Konutkent istikametine seyrederken Dumlupınar Bulvarı üzerindeki yol çalışması nedeniyle bölünen 2629. Cadde üzerinde virajı alamayarak boş araziye uçtu. Kazanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan sürücü Satılmış C. ile birlikte 3 yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Bilkent Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Başkent'te virajı alamayan otomobil boş araziye uçtu: 4 yaralı

Yenimahalle, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8'i ağır 45 yaralı
Protestoların büyüdüğü İran'da göstericiler Tahran'a giriş-çıkış yollarını kapattı Polisten kaçan araç ortalığı savaş alanına çevirdi! 6 araç zarar gördü Ekipleri şaşkına çeviren manzara! Otomobil tırın altına girdi, 3 kişi can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 09:42:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te virajı alamayan otomobil boş araziye uçtu: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]