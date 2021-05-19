Başkent'te Vosvoslu 19 Mayıs konvoyu - Son Dakika

Başkent'te bir araya gelen Vosvos Derneği üyeleri, klasik otomobilleriyle 19 Mayıs coşkusunu zirveye taşıdı.

Gölbaşı Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinliklerde renkli görüntüler oluştu. Etkinlikler kapsamında ilçedeki Sahil Parkı'nda bir araya gelen Vosvos Derneği üyeleri, farklı tasarımlara sahip arabalarıyla bayram coşkusunu en yüksek seviyeye taşıdı. Araçlarını yan yana park ederek görsel şölen oluşturan Vosvoscular ile araç severler, hoparlörlerden yükselen marşlara ve şarkılara eşlik ederek bayramın tadını doyasıya çıkardı. Parkta toplanan dernek üyeleri, daha sonra 19 Mayıs anısına Türk bayraklarıyla donattıkları otomobilleriyle konvoy yaparak şehri turladılar.

Düzenledikleri etkinliklerle vatandaşlara coşku yaşatmak istediklerini söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Biz istedik ki daha coşkulu, konserlerle dolu dolu bir 19 Mayıs kutlamak isterdik ama maalesef pandemi döneminden geçiyoruz. Buna da şükürler olsun ki böyle bir etkinlik sağlayabildik. Bu etkinliğimizde de Vosvos grubuyla beraber bir etkinlik sağladık. Gölbaşı'mızdaki insanlarımıza bu pandemi döneminde bu coşkuyu yaşatmak istedik. Onlar da bizlere çok destek sağladılar. Akşam da canlı bir konserimiz var. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu günü bize armağan eden Atatürk'e çok teşekkür ediyorum. 19 Mayıs kutlu olsun" dedi.

"Halkımızla iç içe pandemi kurallarına uygun olarak etkinliğimizi burada tamamlayacağız"

Ankara Volskwagen Dayanışma Derneği Başkanı Fikret Gültekin, "Milli Mücadele'nin 102'inci yılında Gölbaşı ilçemizde 102 Vosvosumuz ile toplandık. Araba sevdası, Atatürk sevdası, Atatürk sevgisi olan tüm dostlarımızla buradaki halkımızı coşturmaya geldik. Belediye başkanımızın da katılımıyla tüm mahalleleri turlayacağız. Ulusal marşımızı söyleyip bayrağımızı sallayacağız. Halkımızla iç içe pandemi kurallarına uygun olarak etkinliğimizi burada tamamlayacağız. 1996'dan beri kurulmuş ilk derneğiz. Tüm sosyal sorumluluk projelerinde varız. Ulusal bayramlarda tamamını herhangi bir yasak olmadığı sürece kutluyoruz" açıklamasında bulundu.

Vosvos Kulübü Derneği üyesi Selin Orman da burada olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, "Burası ve bu ortam çok güzel. Her sene etkinlik düzenliyoruz. Bu sene pandemi dolayısıyla birazcık daha farklı bir etkinlik oldu ama yine de çok eğleniyoruz. Burada olmayı çok seviyorum. Konvoylar yapıp şarkılarla birlikte dans ediyoruz. Çok güzel fotoğraflar çekilme fırsatlarımız oluyor. Burası çok güzel, rengarenk. Konvoyumuz vardı. Konvoydan sonra buraya toplandık. Şimdi tekrar bir konvoy gösterimiz olacak. Dolaşmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Vosvos Derneği Başkanı Fikret Gültekin, Başkan Şimşek'e günün anısına hediyeler taktim etti. - ANKARA