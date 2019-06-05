Son Dakika Haberleri: Başkent'te yanan dairede bir kişi mahsur kaldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Başkent'te yanan dairede bir kişi mahsur kaldı

1 saat önce

Başkent'te yanan dairede bir kişi mahsur kaldıANKARA - Ankara'nın Yenimahalle İlçesinde 4 katlı binadaki bir dairede çıkan yangında yaralanan 1 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Başkent'te yanan dairede bir kişi mahsur kaldı
ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle İlçesinde 4 katlı binadaki bir dairede çıkan yangında yaralanan 1 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.
Olay, gece yarısında Ankara'nın Yenimahalle İlçesi Demetgül Mahallesi 417. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın 2. Katındaki dairenin salonunda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında Gülseren S., dairenin içerisinde mahsur kaldı.
Daireyi saran alevlerin arasında kalan kadını, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi kurtarırken 112 Acil Servis görevlileri de yaralıyı ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye sevk etti.
İtfaiye erlerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında, daire kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan olay yerine gelen bir kişinin sinir krizi geçirmesi üzerine iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada birbirlerine saldıran şahısları polis ekipleri güçlükle yatıştırdı. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.
Başkent'te yanan dairede bir kişi mahsur kaldı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:57 Kaynak: İHA
Ankara, Yenimahalle, İtfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tatlı için şerbet hazırlarken yangın çıktı Doğu Ekspresi'nin en güzel karesi için 10 bin lira ödül Bunalıma giren adam eşi kendisini terk edince evini ateşe verip intihara kalkıştı Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye'nin bilgi vermesi gerekmez

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 04:02:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te yanan dairede bir kişi mahsur kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]