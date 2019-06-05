Son Dakika Haberleri: Başkent'te yanan dairede mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Başkent'te yanan dairede mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

40 dakika önce

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 4 katlı binadaki bir dairede çıkan yangında içeride mahsur kalan kadın, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Başkent'te yanan dairede mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı, System.String[]
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 4 katlı binadaki bir dairede çıkan yangında içeride mahsur kalan kadın, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece yarısı Yenimahalle ilçesi Demetgül Mahallesi 417. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairenin salonunda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında Gülseren S. içeride mahsur kaldı. Daireyi saran alevlerin arasında kalan kadını ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi kurtardı. 112 Acil Servis görevlileri yaralıyı ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye sevk etti. İtfaiye erlerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmalarının ardından söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen bir kişinin sinir krizi geçirmesi üzerine iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada birbirlerine saldıran şahısları polis ekipleri güçlükle yatıştırdı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:21 Kaynak: İHA
Ankara, Yenimahalle, İtfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gaziantep'te kadın cesedi bulundu Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye'nin bilgi vermesi gerekmez Diyetisyenin önerdiği çayı içti, ölümden döndü! Mezarlık ziyaretinde atık su kanalına düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 10:01:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent'te yanan dairede mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]