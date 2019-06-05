Başkent'te yanan dairede mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 4 katlı binadaki bir dairede çıkan yangında içeride mahsur kalan kadın, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:21 Kaynak: İHA
'nın Yenimahalle
ilçesinde 4 katlı binadaki bir dairede çıkan yangında içeride mahsur kalan kadın, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, gece yarısı Yenimahalle ilçesi Demetgül Mahallesi 417. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairenin salonunda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında Gülseren S. içeride mahsur kaldı. Daireyi saran alevlerin arasında kalan kadını ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi kurtardı. 112 Acil Servis
görevlileri yaralıyı ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye sevk etti. İtfaiye
erlerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmalarının ardından söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine gelen bir kişinin sinir krizi geçirmesi üzerine iki grup arasında kavga
çıktı. Kavgada birbirlerine saldıran şahısları polis ekipleri güçlükle yatıştırdı. Polis
, olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA
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