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Başkent'te yangın

1 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Ulus Şehir Çarsısı'nın telefon depo alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Ulus Şehir Çarsısı'nın telefon depo alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Altındağ ilçesinde bulunan Ulus Şehir çarşısının beşinci katında bulunan telefon depo alanında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa süre içersinde polis ekiplerine ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına, büyümeden müdahale etti. Ulus Şehir Çarsısı dumanlar içerisinde kalırken, esnaflar zor anlar yaşadı. Polis esnafların dumanda etkilenmemesi için Ulus Şehir Çarşısını boşalttı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:14 Kaynak: İHA
Altındağ, Ulus, 3. Sayfa
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