Başkent'te yangın - Son Dakika

Başkent'te yangın
21.01.2021 17:37
Başkent'te yangın Yangın çıkan daire kullanılamaz hale geldi Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
Başkent'te yangın
Yangın çıkan daire kullanılamaz hale geldi
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Onur sokak üzerinde bulunan 31 nolu binanın 3 nolu dairesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sincan itfaiyesine bağlık ekipler yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken daire kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı olmaması sevindirdi.
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