Son dakika haberleri | Başkent'te yangın dehşeti: 5 kişi dumandan etkilendi

Edinilen son dakika haberine göre Başkent'te yangın dehşeti: 5 kişi dumandan etkilendi Ankara'nın Çubuk ilçesinde 6 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.

Başkent'te yangın dehşeti: 5 kişi dumandan etkilendi ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde 6 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi. Alınan bilgiye göre, Çubuk Yıldırım Beyazıt Mahallesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin çalışmaları sonucunda söndürüldü.

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