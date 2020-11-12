Başkent'te yangın dehşeti: 5 kişi dumandan etkilendi
ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde 6 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Çubuk Yıldırım Beyazıt Mahallesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin çalışmaları sonucunda söndürüldü.
- Kaynak: İHA
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