Son Dakika Haberleri: Başkent'te "Yasak Aşk" Kavgası: 1 Yaralı

Başkent'te "Yasak Aşk" Kavgası: 1 Yaralı

1 saat önce

Başkent'te "yasak aşk" kavgası: 1 yaralıANKARA - Ankara'da iddiaya göre aralarında "yasak aşk" olması nedeniyle çıkan silahlı kavga sonucu 1 kişi yaralandı.

Başkent'te "yasak aşk" kavgası: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'da iddiaya göre aralarında "yasak aşk" olması nedeniyle çıkan silahlı kavga sonucu 1 kişi yaralandı.
Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesi Ziraat caddesi üzerinde bir bina içerisinde gerçekleşti. İsimleri henüz belirlenemeyen iki şahıs, aralarında husumet bulunan şahsın evine önceki akşam ateş açtı ve ardından olay yerinden uzaklaştı. Ateş açan saldırganlar bugün akşam saatlerinde tekrar aynı adrese gelerek, husumetli oldukları kişiyle görüşmek istedi. Evin kapısını husumetli oldukları kişinin babasının açması üzerine tabancasıyla 1 el ateş eden saldırgan, husumetli oldukları şahsın babasını dizinden yaraladı. İki saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah sesini duyan komşular ise polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinden aracıyla kaçan iki saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Husumetli oldukları kişi ile saldırgan arasında ki silahlı kavganın sebebinin ise "yasak aşk" olduğu iddia edildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:09 Kaynak: İHA

Ankara, kavga, 3. Sayfa
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