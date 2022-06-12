Başkent'te yaşanan sel felaketinden hayvanlar da etkilendi - Son Dakika
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Başkent'te yaşanan sel felaketinden hayvanlar da etkilendi

12.06.2022 14:43

Başkent'te yaşanan sel felaketinden hayvanlar da etkilendi Ankara'da dün yaşanan sel felaketinden sadece vatandaşlar değil hayvanlar da etkilendi.

Başkent'te yaşanan sel felaketinden hayvanlar da etkilendi

ANKARA - Ankara'da dün yaşanan sel felaketinden sadece vatandaşlar değil hayvanlar da etkilendi.

Dün Ankara'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonucu şehrin birçok bölgesinde sel felaketi ve su baskınları meydana geldi. Yaşanan olaylardan yalnızca insanlar değil hayvanlar da etkilendi. Bazı hayvan barınaklarını su basmasıyla barınakta yaşayan hayvanlar zarar gördü.

Başkent'te yaşanan sel felaketinden hayvanlar da etkilendi
Başkent'te yaşanan sel felaketinden hayvanlar da etkilendi

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Kaynak: İHA

Ankara, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkent'te yaşanan sel felaketinden hayvanlar da etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkent'te yaşanan sel felaketinden hayvanlar da etkilendi - Son Dakika
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