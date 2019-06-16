Başkent'te yayaya çarpan otomobil kaçtı
1 saat önce
Ankara'nın Altındağ ilçesinde yolda yürüyen bir vatandaşa çarpan otomobil, durmadan yoluna devam ederek kaçtı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:38 Kaynak: İHA
'nın Altındağ
ilçesinde yolda yürüyen bir vatandaşa çarpan otomobil, durmadan yoluna devam ederek kaçtı.
Olay, Ankara'nın Altındağ İlçesi Doğantepe
Mahallesinde meydana geldi. Yolda yürüyen bir vatandaşa, sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savurduğu vatandaşa yardım etmek yerine kaçmayı tercih eden şüphelinin o anları kameralara yansıdı. - ANKARA
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