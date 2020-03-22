Son Dakika › Güncel › Başkent'te yayınlanan genelge sonrası restoranlar ve pastaneler masalarını topladı - Son Dakika
Başkent'te yayınlanan genelge sonrası restoranlar ve pastaneler masalarını topladı
37 dakika önce
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrası, Başkent'te bulunan restoranlar ve pastaneler masalarını topladı.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrası, Başkent'te bulunan restoranlar ve pastaneler masalarını topladı.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrası, Başkent'te bulunan restoranlar ve pastaneler masalarını topladı. Başkentli dükkan sahipleri, saat 24.00 sıralarında dükkan önündeki masa ve sandalyelerini topladı. Genelgeye uymayan iş yerlerini ise Polis ekipleri uyardı.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ek genelge göndermişti. Buna göre tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, bugün saat 00.00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vereceği bildirilmişti. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:38 Kaynak: İHA
Son Dakika İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı Yaşlı ihbar hattı 'Alo 153': Sokaktaki 65 yaş üstü vatandaşları bildirmek için ihbar hattı açıldı Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak