Son Dakika Haberleri: Başkent'te yaz boyu şenlikler düzenlenecek
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Başkent'te yaz boyu şenlikler düzenlenecek

23 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin yaz aylarını dopdolu ve eğlenerek geçirebilmesi için "Yaz Şenlikleri" düzenliyor.

Başkent'te yaz boyu şenlikler düzenlenecek, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin yaz aylarını dopdolu ve eğlenerek geçirebilmesi için "Yaz Şenlikleri" düzenliyor.

Gençlik Parkı'nda başlayan şenliklerin ikincisi 6-7 Temmuz'da Altınpark ile devam edecek. Yaz boyunca her hafta sonu Başkent'in farklı bir parkında gerçekleştirilecek şenlikler, saat 19.00-21.00 saatleri arasında düzenlenecek. "Yaz Şenlikleri" adı altında bu yıl ilk kez yapılan programlarla Başkent'in yaz akşamları eğlence dolu olacak. Büyükşehir Belediyesine ait rekreasyon alanları ve parklarında düzenlenecek şenliklerin 6 Temmuz Cumartesi ve 7 Temmuz Pazar günkü adresi ise Altınpark olacak. Başkentliler, aileleriyle birlikte konserler, animasyon gösterileri, yarışmalar ve küçük hediyelerle unutulmaz bir yaz eğlencesi yaşayacak.

Ankara Kalesi'nde Mehteran Takımı konserleri başlıyor

Sosyal ve kültürel etkinlikleriyle yerli ve yabancı turistlerin Başkent'e gelmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi'nde Mehteran Takımı gösterileri de düzenliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, Ankara Kalesi'nde cumartesi günleri vatandaşlarla buluşacak. Mehteran Takımı, bu yazın ilk gösterisini 6 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'da gerçekleştirecek. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:36 Kaynak: İHA
Ankara, Güncel
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