Son Dakika Haberleri: Başkent'te Yılbaşı İçin 12 Bin Polis ve Jandarma Görev Yapacak

Başkent'te Yılbaşı İçin 12 Bin Polis ve Jandarma Görev Yapacak

1 saat önce

ANKARA Valisi Vasip Şahin, Başkent'te yılbaşı kutlamaları için 11 bin 926 polis ve jandarmanın görev yapacağını söyledi.

Başkent'te Yılbaşı İçin 12 Bin Polis ve Jandarma Görev Yapacak, System.String[]
ANKARA Valisi Vasip Şahin, Başkent'te yılbaşı kutlamaları için 11 bin 926 polis ve jandarmanın görev yapacağını söyledi.

Vali Şahin, yeni yıl kutlamaları kapsamında il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı. Vali Şahin, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmeleri için bir dizi güvenlik tedbirleri alındığına dikkat çekerek şöyle dedi:

"Bu anlamda 10 bin 326 polisimiz, bin 600 de jandarmamız olmak üzere yaklaşık 12 bin kolluk gücümüz sahada olacak. Eğlence yerlerinde, sokaklarda, caddelerde, meydanlarda, vatandaşlarımızın toplu bulunabileceği her yerde, alışveriş merkezlerinde gerekli güvenlik tedbirleri dünden itibaren başladı. Bugün en yoğun şekilde bu görevler yerine getirilecektir."

Vatandaşların sıkıntıya düştüklerinde gerek kolluk kuvvetlerini gerek diğer görevli birimleri arayabileceklerini hatırlatan Vali Şahin, itfaiye, hastaneler, ambulans ve ulaşım hizmetlerinin vatandaşların hizmetinde olacağını dile getirdi.

Vali Şahin, "Vatandaşlarımızdan beklentimiz, kurallara ve kendilerine yapılan ikazlara riayet etmeleri. Vatandaşlarımızın toplu olarak yılbaşını kutladıkları geleneksel mekanlar var. Vatandaşların yılbaşını daha rahat bir şekilde idrak edebilmeleri için o mekanlar trafiğe kapatıldı" dedi.

Vali Şahin, tüm Ankaralıların yeni yılını da kutlayarak, 2019'un 2018'den çok daha mutlu, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl olması temennisinde bulundu. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:03 Kaynak: DHA

Ankara, Polis, Güncel
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