Son dakika haber: Başkent'te yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a operasyon - Son Dakika

Ankara polisinin yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, DEAŞ terör örgütünün yaklaşan yılbaşı nedeniyle eylem arayışlarının arttığı bilgisinin Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğünce alınması üzerine; DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibat halinde olan veya geçmişte çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösteren şahısların tespitine yönelik çalışmalar derinleştirildi. İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri görevlilerinden oluşan ekip tarafından teknik analiz çalışmalarına başlandı. Çalışmalar esnasında örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarına maddi yardım sağladıkları bilgilerine ulaşılan şahıslarla ilgili soruşturmaya başlanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordine kuruldu. Açılan soruşturma kapsamında; terör örgütü mensuplarının bulunduğu sosyal medya platformları ve internet kanallarındaki paylaşılan videolar da incelemeye alındı.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik değerlendirme ve internet analizleri sonucunda 3'ü Türk vatandaşı, 2'si yabancı uyruklu toplam 5 şüpheliyle ilgili operasyon kararı alındı. Ankara TEM Şube Müdürlüğünce il genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyon neticesinde 5 şüpheli yakalandı.

(Ali Nargüner/ İHA)